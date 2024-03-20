В Челябинской области началась детская оздоровительная кампания

В Министерстве социального развития Челябинской области заявили о начале детской оздоровительной кампании.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.

«На отдых и укрепление здоровья маленьких южноуральцев из областного бюджета выделено свыше 250 млн рублей. Закуплено более 7,5 тыс. путёвок», — сказали в региональном министерстве.

В загородные лагеря и санатории поедут дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации, а также школьники, которым оздоровление необходимо по медицинским показаниям.

Ранее сообщалось, что в Москве открылись первые детские эндоскопические центры.