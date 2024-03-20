Эксперт посоветовал мужчинам лучшую тренировку для продления молодости

Фитнес-эксперт Анастасия Юрпалова назвала лучшую тренировку для продления молодости у мужчин после 40 лет. Ее слова приводит журнал Men Today.

— После 40 лет уровень мышечной массы постепенно снижается. Регулярные тренировки помогают поддержать и даже увеличить ее, сохранить здоровье костей и суставов. Это особенно важно для предотвращения остеопороза и других заболеваний опорно-двигательного аппарата, — рассказала эксперт.

Наилучший результат, отметила Юрпалова, показывают высокоинтенсивные интервальные тренировки. Специалист указала, что следует начать с небольших целей и постепенно увеличивать интенсивность занятий. Так, например, следует начать с 6–7 повторений каждого упражнения, а затем постепенно увеличивать их до 10–12.

В качестве рекомендованных упражнений Юрпалова привела бег с высоко поднятыми коленями, приседания, отжимания, а также подъемы ног лежа и «планку». Фитнес-эксперт подчеркнула, что такого рода тренировка помогает избавиться от жира, улучшить метаболизм, психическое и сердечно-сосудистое здоровье, передает Men Today.

В свою очередь старший инструктор-методист отделения физиотерапии клиники академика Ройтберга Кирилл Антонов поделился, что для наличия относительно подтянутого тела к купальному сезону необходимо потратить 3–4 месяца на подготовку.