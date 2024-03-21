Стоматологи дали три неожиданных совета, которые помогут сохранить зубы здоровыми

Чистить зубы нужно правильно. Но судя по тому, насколько распространен кариес (по оценкам ВОЗ, им страдает 80% населения планеты), мы не умеем ухаживать за полостью рта. Несколько неожиданных советов дали эксперты телеканала "Доктор".

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1. Танцуйте!

Чистить зубы положенные минимум две минуты скучно и неинтересно. Есть простой выход: делайте это под музыку, пританцовывая в процессе! Одна песня (а это как раз 2-3 минуты) - и вместе с чистыми и здоровыми зубами вы получите заряд позитива на весь день.

2. Держите щётку, как ручку

Это позволит избежать слишком сильного давления на зубы, стирания эмали и даже сколов, а поможет тщательнее удалить зубной налёт.

3. Правило 20 минут

После того, как поедим сладкое и кислое - ждём 20 минут, а потом чистим зубы. Именно 20 минут нужно полости рта на нейтрализацию вредных веществ, зубы и дёсны в это время особенно уязвимы, вы можете их повредить.