Стоматологи дали три неожиданных совета, которые помогут сохранить зубы здоровыми

Стоматологи дали 3 неожиданных совета, которые помогут сохранить зубы здоровыми
Чистить зубы нужно правильно. Но судя по тому, насколько распространен кариес (по оценкам ВОЗ, им страдает 80% населения планеты), мы не умеем ухаживать за полостью рта. Несколько неожиданных советов дали эксперты телеканала "Доктор".
1. Танцуйте!
Чистить зубы положенные минимум две минуты скучно и неинтересно. Есть простой выход: делайте это под музыку, пританцовывая в процессе! Одна песня (а это как раз 2-3 минуты) - и вместе с чистыми и здоровыми зубами вы получите заряд позитива на весь день.
2. Держите щётку, как ручку
Это позволит избежать слишком сильного давления на зубы, стирания эмали и даже сколов, а поможет тщательнее удалить зубной налёт.
3. Правило 20 минут
После того, как поедим сладкое и кислое - ждём 20 минут, а потом чистим зубы. Именно 20 минут нужно полости рта на нейтрализацию вредных веществ, зубы и дёсны в это время особенно уязвимы, вы можете их повредить.