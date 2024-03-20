Раскрыта новая польза кетодиеты

Ученые Калифорнийского университета раскрыли новую пользу кетогенной диеты. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Communications Biology, она значительно задерживает ранние стадии потери памяти, связанной с болезнью Альцгеймера.

Кетодиета характеризуется низким содержанием углеводов, высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белка. Она позволяет перевести метаболизм организма с использования глюкозы в качестве основного источника энергии на сжигание жира и производство кетонов. Известно, что кетогенная диета увеличивает продолжительность жизни мышей на 13 процентов.

Новая научная работа показала, что кетогенная диета способствует увеличению уровня карбоновой гидроксикислоты бета-гидроксибутирата (БГБ) в семь раз. Эта молекула играет ключевую роль в предотвращении раннего ухудшения памяти.

БГБ улучшает функцию синапсов, которые проводят сигналы между нейронами, что позволяет уменьшить проблемы с памятью при легких когнитивных нарушениях. Такие нарушения являются ранним симптомом болезни Альцгеймера.