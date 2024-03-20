Диетолог объяснила, кому полезно вегетарианство

Врач-диетолог Оксана Михалева заявила, что вегетарианство будет полезно для людей, страдающим от болезней почек. Оно также может хорошо сказаться на здоровье пожилых людей.

© freepik.com

«Это, как правило, возрастные люди или люди после каких-то заболеваний почек, когда они не могут адекватно выводить продукты деградации аминокислот, которые содержатся в большом количестве в мясе», – рассказала медик.

По словам Оксаны Михалевой, при помощи низкобелковой диеты люди с заболеваниями почек могут сохранить их функционирование. Однако это касается крайне малого числа людей, которые уже находятся на преддиализной стадии. Благодаря такой диете без мяса пациенты продлевают себе жизнь, передает РИАМО.

При этом у таких людей может фиксироваться недостаток белка, так как он усваивается гораздо хуже, если поступает в организм из растительных продуктов, а не из мяса.

«Остальным здоровым людям или без серьезных поражений почек вегетарианская диета больших бонусов не приносит», – заключила она.

Напоминаем, что диетолог Лазуренко рассказала об идеальной диете для мозга и сердца. Она подчеркнула, что такое питание еще поможет нормализовать уровень сахара в крови.