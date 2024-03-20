Почему нельзя совмещать соленое и алкоголь

По словам врача-гастроэнтеролога «СМ-Клиника» Валерии Антюфеевой, не стоит употреблять спиртное в сочетании с солеными продуктами. Это может усугубить воздействие на организм токсинов, а также вызовет сильное обезвоживание, рассказала врач в разговоре с «Газетой.ру».

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«Соленые продукты обезвоживают организм и будут заставлять тянуться к лишней рюмке, что еще больше увеличивает потребление алкоголя. Кроме того, следует понимать, что похмелье на следующий день после употребления алкоголя связано как раз с обезвоживанием», — объяснила Антюфеева.

Кроме того, с алкоголем не сочетаются десерты и сладости, поскольку простые углеводы быстрее усваиваются организмом, не оказывая при этом защитной реакции. Поэтому алкоголь будет дольше оставаться непереработанным, дольше всасываться в кровоток. На следующий день это выльется в сильное похмелье.

Кофе с коньяком тоже не лучший напиток, поскольку комбинация кофеина и алкоголя заставляет организм испытывать стресс, предупредила Антюфеева.

Врач объяснила, что кофеин сужает сосуды, а алкоголь, напротив, их расширяет. В результате человек может испытать перепады давления, тахикардию, тошноту.

Напомним, по словам врача-диетолога Меган Росси, для того, чтобы облегчить симптомы похмелья, перед употреблением алкоголя надо съесть блюда, богатые клетчаткой. Также врач Мясников рассказал, что убрать похмелье можно с помощью кисломолочных продуктов.