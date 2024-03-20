Ограничения в Великий пост приводят к проблемам со здоровьем

Непродуманный подход к Великому посту может привести к страшным последствиям. Об этом рассказала врач-диетолог и гастроэнтеролог Александра Ноев. По его словам, люди отказываются от животных жиров и белков, которые необходимы организму.

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«Они отказываются от животных жиров и белков, которые очень даже необходимы нашему организму для здорового функционирования», — сказала Ноев, ее слова приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Она добавила, что постящиеся бесконечно потребляют простые углеводы, поэтому сбрасывают лишний вес, но на самом деле из организма уходит мышечная масса и вода.

Ноев объясняет, при таком рационе организм берет необходимые жиры из тех, что уже содержатся в коже, волосах и ногтях человека, поэтому он начинает себя плохо чувствовать. По ее словам, если придерживаться поста, то стоит включить в свое питание рыбу и более белковые крупы, а также обращать внимание на свои заболевания.

Великий пост у православных начался 18 марта. Ранее врач, нутрициолог Анастасия Зуева рассказала, что нужно обязательно употреблять в пищу в этот период. По ее словам, необходимо есть фрукты и овощи, а также растительные продукты, содержащие белок, и цельнозерновые.