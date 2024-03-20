Почему нужно есть орехи и ягоды

Диетолог Али назвал продукты, которые снижают риск возникновения деменции.

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Диетолог Нахид Али перечислил продукты, которые должны быть в рационе каждого человека для улучшения умственной активности, общего самочувствия и снижения риска возникновения деменции.

Специалист посоветовал чаще есть жирную рыбу, которая богата Омегой-3, это лосось и тунец. Полезные жиры благотворно влияют на здоровье и активность мозга.

По словам диетолога, также рацион необходимо разбавить ягодами: малиной и черникой. Витамины, содержащиеся в ягодах, являются профилактикой защиты возникновения деменции и болезни Альцгеймера.

Третьим продуктом, в котором особенно нуждается организм, являются орехи.

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