Нутрициолог рассказал, почему нужно есть орехи и ягоды
Диетолог Али назвал продукты, которые снижают риск возникновения деменции.
Диетолог Нахид Али перечислил продукты, которые должны быть в рационе каждого человека для улучшения умственной активности, общего самочувствия и снижения риска возникновения деменции.
Специалист посоветовал чаще есть жирную рыбу, которая богата Омегой-3, это лосось и тунец. Полезные жиры благотворно влияют на здоровье и активность мозга.
По словам диетолога, также рацион необходимо разбавить ягодами: малиной и черникой. Витамины, содержащиеся в ягодах, являются профилактикой защиты возникновения деменции и болезни Альцгеймера.
Третьим продуктом, в котором особенно нуждается организм, являются орехи.
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