Как наладить сон с помощью питания

В современном мире, полном информации, гаджетов и стрессов, важно обеспечить организм здоровым сном. Как организовать питание так, чтобы лучше спать, рассказала ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина.

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Наладить комфортный и полноценный отдых поможет четкий распорядок дня: надо приучить себя ложиться спать в одно и то же время. Важно избавиться от вредных привычек, начать регулярно заниматься спортом и организовать расслабляющие процедуры вечером. Также эксперт рекомендует проветривать спальню перед отдыхом и исключить гаджеты за 2 часа до сна.

Кроме того, нужно придерживаться оптимального режима питания. Во второй половине дня лучше не употреблять шоколад, кофе, чай и другие продукты, возбуждающие нервную систему. Специалист отмечает, что подходящей диетой для улучшения сна является средиземноморская, в основе которой овощи, фрукты, злаковые, бобовые, орехи, оливковое масло, молочка, рыба и птица.

Для полноценного отдыха важно есть продукты, содержащие мелатонин, серотонин и витамин D. Эти вещества в изобилии содержатся в свежей вишне, винограде, ягодах, твердых сырах, твороге, орехах и овсянке.

Эксперт подчеркнула, что в течение дня важно не переедать, а перед сном и вовсе не рекомендуется принимать пищу. Если голод не дает уснуть, можно выпить кефир, съесть нежирный йогурт без сахара или выпить на ночь травяной чай.