Пять продуктов, отказ от которых губителен для сердца и сосудов

Исследователи из Шанхая, анализируя влияние режимов питания на сердечно-сосудистую систему, выяснили, что интервальное голодание не такое безопасное, как считалось ранее.

© Российская Газета

Как правило, питающиеся по этой системе в течение восьми часов едят различную пищу, а затем воздерживаются от еды на 16 часов.

Ученые проанализировали данные почти 20 тысяч добровольцев, средний возраст которых составил 49 лет. Как отметили исследователи, интервальное голодание не только не связано в перспективе с увеличением продолжительности жизни, но и может пагубно отразиться на сердце и сосудах, передает Pronews.gr.

Издание отмечает, что есть ряд продуктов, которыми не стоит пренебрегать. Так, например, употребление фасоли и чечевицы способствует снижению уровня "плохого" холестерина и повышению уровня "хорошего".

Специалисты сходятся во мнении: в рационе должна присутствовать жирная рыба - источник ценных омега-3 жирных кислот.

Тем временем ученые из Университета Макмастера назвали важной для поддержания нормальной работы сердца едой фрукты, овощи, рыбу, жирные молочные продукты. А недостаточное употребление этих продуктов связано с более высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, указали медики.

Ранее хирург, андролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян подчеркнул, что каждый человек, особенно в возрасте после 40 лет, должен знать показатели своего липидного профиля. Контролировать уровень холестерина в крови крайне важно, напомнил врач.