Правда ли, что полезно спать на полу

Сон на полу может иметь как положительные, так и отрицательные стороны. А влияние этого выбора может быть индивидуальным. О том, зачем спать на полу, полезно ли это и как правильно организовать такой сон, «Секрету» рассказал травматолог-ортопед, артролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Антон Кустиков.

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Единого мнения по поводу пользы или вреда сна на полу среди учёных нет, а каких-либо серьёзных научных исследований на этот счёт не проводилось.

Кто спит на полу

Сон на полу распространён среди кочевых народов, а также в некоторых азиатских странах. Например, в адаптированном виде эту практику до сих пор используют в Японии или Южной Корее.

Однако для представителей западной культуры, и тем более для городских жителей, по словам врача, привычка выглядит скорее экзотикой.

Тем не менее некоторые люди заявляют, что сон на полу помогает уменьшить боли в спине и улучшает качество сна.

Как правильно спать

В целом для организма предпочтителен сон на умеренно жёсткой поверхности. Причём обязательно — на спине. При таком сне физиологичность изгибов позвоночника максимально приближена к анатомически правильному положению, а сосуды шеи не пережимаются. Это обеспечивает спине качественное расслабление, а человеку — более спокойный и крепкий сон. Соответственно, после пробуждения организм чувствует себя отдохнувшим и полным сил.

Возникает закономерный вопрос — если врачи рекомендуют отдавать предпочтение матрасам пожёстче, не лучше ли вообще «перебраться» на ещё более жёсткий пол?

Однако между сном на полу и сном на матрасе есть большая разница. Качественный матрас для сна, по словам врача, должен иметь достаточную жёсткость, но при этом всё-таки слегка «обволакивать» тело.

Когда мы спим на таком матрасе, наши бёдра и плечи слегка “продавливаются” внутрь. Поясница при этом как бы остаётся “на возвышении”, что позволяет ей как следует отдохнуть. На полу добиться такого эффекта невозможно: все изгибы тела лежат на одной поверхности, а поясница остаётся без поддержки.

Вред сна на полу

Для многих людей спать на полу может быть неудобно из-за отсутствия мягкости и поддержки матраса.

Кроме того, сон на полу может усугубить проблемы с суставами, особенно у людей с артритом или другими подобными заболеваниями.

Постоянно спать на полу — это однозначный вред для организма. Как минимум из-за риска переохлаждения. Низкая температура пола особенно опасна для тех, у кого уже есть какие-либо заболевания, связанные с нарушением кровоснабжения позвоночника, суставов или мышц. Например, остеохондроз, артроз или миозит — воспаление мышечных тканей. Контакт с холодным полом может стать причиной сильного воспалительного процесса и спровоцировать обострение болезней. Кроме того, сон на полу негативно сказывается на кровоснабжении в “зонах опоры”, на которые приходится основная нагрузка. Да и в целом и спина, и тазобедренные и плечевые суставы при таком сне испытывают настоящий стресс, — Симкина».

Сон на полу имеет массу противопоказаний. Это и грыжи, и деформации позвоночника, и нейропатические боли. Категорически нельзя спать на полу при болезни Бехтерева — хроническом поражении суставов позвоночника и околосуставных тканей, а также спондилоартрозе поясничного отдела.

Как организовать сон на полу

Если вам очень хочется спать на полу — важно обеспечить для этого определённые условия.

Однозначно не стоит лежать на “голой” поверхности. Лучше постелить на пол тонкий матрац или одеяло. Кстати, современные японцы или корейцы, практикуя сон на полу, всё-таки тоже используют татами или другие подобные изделия. Важно позаботиться и о мышцах шеи: подложить под неё тонкую подушку или валик. Если этого не сделать — наутро вы, скорее всего, проснётесь с головной болью.

В целом, решение спать на полу зависит от индивидуальных предпочтений и физического состояния человека. Но перед принятием такого решения обязательным условием должна стать предварительная консультация с врачом. Особенно если у вас есть какие-либо проблемы со спиной или суставами.

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