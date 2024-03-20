Врачи в один голос говорят, что малоподвижный образ жизни не лучшим образом сказывается на здоровье. Так что, даже если вы работаете не на вредном производстве, а в тёплом офисе за компьютером, это не означает, что не нужно дополнительно заботиться о себе. Вот три правила, которые помогут сохранить здоровье на сидячей работе.

Три правила для здоровья на сидячей работе

1. Перерывы на физнагрузку. Спортивные рекорды ставить не надо — достаточно прогуляться по коридору или сделать самомассаж, написало издание «МК в Красноярске» со ссылкой на Роспотребнадзор. Такие паузы хорошо бы делать каждый час.

2. Забота о зрении. От постоянной работы перед монитором устают глаза. Им тоже нужен перерыв. Хорошо бы делать его каждые 20 минут — моргать, смотреть по сторонам.

3. Хорошее питание. Скажите «нет» нездоровым перекусам в виде шоколадок, сухариков и т. п. Приносите еду с собой или питайтесь в столовых и кафе. И не забывайте пить воду.

Как заставить себя больше двигаться на сидячей работе

Движение — жизнь. Но часто мы, погружаясь в работу, забываем это простое правило. И только к концу рабочего дня вдруг ощущаем, как ноет спина, отекли ноги, а голова стала тяжёлой.

Хорошие новости: больше двигаться можно даже на сидячей работе, рассказали эксперты по фитнесу из Великобритании. Один из способов — гулять во время рабочих созвонов: можно выйти на улицу, а можно просто походить по офису.

Еще ещё один простой способ — делать регулярные перерывы, чтобы сходить налить себе воды или чашечку чая. Так вы убьёте двух зайцев — избежите обезвоживания и будете ещё больше ходить. Особенно если вместо большой бутылки будете наливать воду в стакан.