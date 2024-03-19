Стали известны самые «тяжелые» сочетания продуктов

Некоторые сочетания продуктов и напитков, такие как бургер с пивом или йогурт с дыней, идут организму не на пользу, предупредила в беседе с LIFE.ru нутрициолог Катерина Кузина. По ее словам, такие комбинации вызывают расстройства пищеварения и могут способствовать ухудшению самочувствия.

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Как пояснила специалист, сочетание фастфуда с алкоголем наносит очень сильный удар по печени, а излишки соли, сахара, трансжиров и усилителей вкуса забивают желудок и сосуды. В результате возникают тяжесть и вздутие живота, а в перспективе быстро происходит набор лишнего веса. Также усложняет работу ЖКТ микс вина и десертов.

Вино — достаточно калорийный напиток, поскольку в нем много сахара. Добавьте к нему еще и большое количество сахара от десерта — и резкий скачок глюкозы вам гарантирован. Быстрые углеводы не дают насыщения, и вскоре вы захотите съесть что-то еще, — рассказала эксперт.

Подобное сочетание станет причиной желудочных спазмов и вздутия. Поэтому нутрициолог порекомендовала заменить сладкий десерт на небольшое количество твердого сыра.

Вред для пищеварения наносит и «дуэт» газировки с мороженым, продолжила Кузина. По ее словам, в этом сочетании присутствуют лактоза, большое количество сахара, молочный жир, красители, которые при добавлении к ним пузырьков газа приводят к метеоризму. То же касается и пиццы с газировкой.

Популярный завтрак в виде яичницы с беконом противопоказан людям с проблемным пищеварением, добавила эксперт. Это сочетание содержит большое количество жиров, которые закупоривают сосуды и нарушают моторику ЖКТ.

Йогурт с ягодами или фруктами считается полезным, но не в случае с дыней, отметила нутрициолог. Кусочки дыни плохо сочетаются с кисломолочной средой и могут привести к расстройству желудка со слабительным эффектом.

Ранее диетолог Марьяна Джутова рассказала, что ночные визиты к холодильнику, как и еда перед сном, повышают риск возникновения и развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также сахарного диабета и депрессии. Кроме того, подобное пищевое поведение чревато нарушениями работы ЖКТ.