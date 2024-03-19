Сомнолог предупредила о вреде ночных смен на работе

Ночные смены могут стать причиной проблем с сердечно-сосудистой системой, вызвать гипертензию.

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Работа по ночам сказывается на аппетите, сопряжена с риском ожирения, развития сахарного диабета, инфаркта, инсульта.

В комментарии для Sovainfo.ru эксперт отмечает, что если ночных смен не избежать, то нужно подготовить к ним организм. Сомнолог советует обязательно поспать днем час–два, но проснуться в этом случае нужно обязательно до 15.00. При этом в первой половине дня лучше нужно включить яркий свет, выпить крепкий чай. А ближе к вечеру врач рекомендовала перейти на соки или воду, и свет сделать приглушенным.

Ранее китайские ученые рассказали, что посменная работа может стать причиной развития тревожности и даже депрессии.