Физиолог: носить обувь на босую ногу может быть опасно

Доцент кафедры физиологии и медико-биологических знаний Александр Созыкин объяснил россиянам опасность ношения обуви на босу ногу. Его комментарий приводят «Известия».

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По словам эксперта, при трении голой стопы о внутреннюю поверхность обуви происходит разрушение защитной пленки с кислой PH на теле, а также раздражение рецепторов и интенсивный выброс пота, который при испарении оставляет свои органические компоненты на коже и обуви.

«Это питательная среда для микроорганизмов, обитающих в воздухе и на самой коже. Итог — потертости, местные воспалительные и аллергические реакции, грибковые заболевания», — рассказал физиолог и добавил, что проблемы усугубляются, если обувь закрытая.

Тогда возникает своего рода парниковый эффект, который способствует деформации суставов и возникновению артрита.

Очень вредно носить без носков модные сейчас кеды. Плотная обувь на резиновой подошве гарантирует парниковый эффект. Идеальный вариант, если говорить о закрытой обуви весной или летом, — это обувь с вентиляционными микропорами плюс носки из натуральных материалов Александр Созыкин физиолог

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