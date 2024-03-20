Названы упражнения для сжигания жира на животе

Фитнес-тренер Леон Болмеер рассказал о пяти упражнениях для сжигания жира на животе, которые необходимо выполнять два-три раза в неделю. Чтобы сформировать подтянутый пресс, он посоветовал выполнять три подхода по 10–15 повторов, пишет британское издание Express.

Последовательность — ключ к успеху. Слушайте свое тело. Если вы почувствуете боль, прекратите упражнение и обратитесь к врачу, — предупредил тренер.

Планка с постукиваниями по плечам — обязательная часть тренировки, подчеркнул Болмеер. Он объяснил, что нужно упереться предплечьями в пол, при этом локти находятся под плечами, а тело образует прямую линию от головы до пяток. Далее нужно напрячь корпус и постучать по одному плечу противоположной рукой, затем вернуться в исходное положение планки. И повторить упражнение нужное количество раз, чередуя стороны.

«Мертвый клоп» — упражнение, для выполнения которого нужно лечь на спину, чтобы ступни остались на полу. Затем нужно вытянуть одну руку и противоположную ногу прямо к потолку, не отрывая поясницу от пола. После этого — медленно опускать вытянутые ногу и руку на пол, стараясь не выгибать поясницу. На протяжении всего движения нужно сохранять напряжение корпуса, а затем вернуться в исходное положение.

«Велосипед» — упражнение на верхнюю часть пресса и косые мышцы живота. Нужно лечь на спину, согнуть ноги в коленях, заведя руки за голову. Затем оторвать плечи от пола, повернуть тело и потянуть один локоть к противоположному колену, вытягивая другую ногу прямо. Необходимо менять стороны непрерывным движением так, как будто вы крутите педали велосипеда.

Буква «С» — одно из самых сложных упражнений, по словам тренера. Нужно лечь на спину, вытянув руки и ноги прямо. После этого слегка приподнять плечи так, чтобы тело образовало не слишком изогнутую букву «С». Такое положение нужно удерживать как можно дольше, сохраняя правильную форму.

«Альпинист» — упражнение на тренировку корпуса и ног. Нужно встать в высокую планку и начать быстро и поочередно подтягивать каждое колено к груди, сохраняя сильный корпус. На протяжении всего движения нужно держать бедра низко.

Ранее фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, что сделать руки рельефными и подтянутыми помогут упражнения на плечи, бицепс и трицепс. Она отметила, что это несложная техника, но потребуется время, чтобы добиться нужного эффекта.