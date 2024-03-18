Врач развеял миф о лимоне как источнике витамина С

То, что лимон содержит много витамина С, — это миф, заявил в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале врач-иммунолог Андрей Продеус. По его словам, кислинку цитрусу дает отнюдь не витамин С, а содержащаяся в нем лимонная кислота.

Кислоту лимону дает лимонная кислота, а не витамин С. Аскорбиновая кислота, которая и есть витамин С, имеет нейтральный вкус, — рассказал врач.

Продеус уточнил, что наибольшее количество витамина С содержится в кожуре лимона — две суточные нормы на 100 грамм. Вместе с мякотью человек получает всего лишь 1,3 суточные нормы. Чемпионом же по содержанию этого витамина является желтый болгарский сладкий перец. В 100 граммах этого продукта содержится три суточные нормы витамина С.

Ранее врач Елена Малышева заявила, что витамин С никак не помогает в борьбе с ОРВИ. Для реального эффекта человеку нужно восемь граммов витамина, что равняется почти двум лимонам или нескольким упаковкам с этим витамином, указала телеведущая. Однако употребление такого количества этого витамина может нанести серьёзный вред организму. Также она отметила, что противовирусные препараты и иммуномодуляторы малоэффективны в борьбе с простудными заболеваниями.