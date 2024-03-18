Диетолог рассказала о лучшей замене мяса во время поста

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Наталья Денисова объяснила, какой постный продукт наиболее близок к мясу по аминокислотному составу.

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Как рассказала старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, когда человек не ест мясо, он недополучает содержащийся в нем белок. Специалист отметила, что животный белок можно заменить растительным, но такая замена будет неполноценной. Об этом пишет издание "Аргументы и Факты".

– Нельзя сказать, что мясо можно полностью заменить фасолью или горохом, орехами. Надо учитывать, что в растительных продуктах аминокислотный состав белка не так сбалансирован, как в мясных. Поэтому для того, чтобы полностью получить все незаменимые аминокислоты, надо обязательно растительный белок чередовать, – объяснила врач.

Для этого она предложила готовить поочередно разные виды круп и бобовых. По ее словам, белок сои является наиболее близким к мясу по аминокислотному составу. Помимо чередования круп и бобовых, в рацион постящегося человека можно включить и соевое мясо, то есть текстурированный соевый белок.