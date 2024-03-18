Сексолог оценила пользу мастурбации для здоровья

Получение удовольствия от мастурбации заложено в человеке природой, чтобы снять стресс, когда партнера нет рядом, считает психолог-сексолог Вера Веткина. Пользу самоудовлетворения для здоровья она оценила в комментарии «Ленте.ру».

© Lenta.ru

Веткина отметила, что многие люди испытывают первые оргазмы задолго до вступления в половые отношения. Это может случиться во время езды на велосипеде или на занятиях спортом. По мнению специалистки, это означает, что эта способность заложена в человеке природой и не может навредить.

Сексолог подчеркнула, что нельзя считать недозволенными сознательные действия для получения оргазма, в том числе и мастурбацию. Специалисты говорят, что самоудовлетворение — естественный акт, который используется в сексологии в качестве базового элемента терапии, заявила Веткина.

Деликатную тему пользы от мастурбации часто обходят стороной — многие матери предпочитают поговорить о чем угодно, только не об этом. Однако научные исследования доказали закономерность: подростковый опыт самоудовлетворения у девочек становится залогом сексуальной гармонии в будущем Вера Веткина, психолог-сексолог

Главная проблема заключается в том, что не знающий свое тело и желания человек может столкнуться с трудностями при получении удовольствия от интимной близости с партнером. Происходит это из-за неспособности рассказать о своих потребностях, сказала Веткина.

«Благодаря изучению себя и своих уникальных особенностей формируется дальнейшее благополучие в сексуальной жизни. Если у вас временно отсутствует возможность близости с партнером, мастурбация станет прекрасной альтернативой для удовольствия и расслабления», — подытожила собеседница «Ленты.ру».

Ранее Вера Веткина перечислила факторы, снижающие сексуальное влечение. По ее словам, зачастую на либидо негативно влияют объективные внешние причины, например, недосып, занятость новым проектом или усталость из-за переработки.