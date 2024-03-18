Ученые назвали три жирных продукта ключом к здоровому сердцу

Канадские исследователи подтвердили, что присутствие в рационе человека достаточного количества фруктов, овощей, бобовых, орехов помогает снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также предотвратить инсульты и сердечные приступы. В список попали и другие продукты. Об этом пишет Pronews.gr.

© Российская Газета

Сообщается, что ученые из Университета Макмастера совместно с коллегами из других исследовательских центров обратились к результатам работ, где были проанализированы данные 245 тысяч человек с разным уровнем дохода из 80 стран.

Как отметил доцент Университета Макмастера, ведущий исследователь Эндрю Менде, употребление натуральных продуктов в умеренном количестве является ключом к снижению риска развития недугов со стороны сердца.

При этом важны не только фрукты, овощи и цельное зерно, но и рыба, необработанное мясо, а также жирная молочная пища. В материале уточняется, что речь идет о сочетании перечисленных продуктов и умеренном потреблении. То есть, например, жирную морскую рыбу (две-три порции в неделю) рекомендуется есть с овощами или с гарниром из бобовых.

Ранее эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова отметила в Telegram, что животный белок должен быть в рационе человека для нормального функционирования организма. Это, по словам специалиста, подтверждают различные исследования. Врач подчеркнула, что анемия, дряблая кожа, нездоровая потеря веса и многое другое, с чем сталкиваются пациенты, - это "печальные последствия несбалансированного питания". Животный белок принципиально важен для нашего скелета, особенно в зрелом возрасте, добавила эндокринолог.