Стоит ли отказываться от картофеля при похудении

Картофель в последнее время часто ругают за большую калорийность и высокое содержание крахмала. Именно поэтому те, кто мечтают похудеть безжалостно вычёркивают этот овощ из своего рациона и отдают предпочтение тому же рису. О том, нужно ли отказываться от картофеля, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

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Позиция учёных

Врач рассказала об эксперименте, который провели американские учёные. Добровольцев разделили на две группы: у одних в рационе были крахмалистые овощи, а у других нет — их заменили зерновыми продуктами. В результате оказалось, что отказ от таких овощей на 21% снижает содержание калия в организме, на 17% — витамина В6, на 11% — витамина С, на 10% — клетчатки. Недостаёт человеку также витамина Е и холина.

Исследование доказывает, что питаться нужно разнообразно даже, если вы сидите на диете. Тем более, что одна средняя картошка обеспечивает человеческий организм 15% нормы калия.

Как лучше есть картошку

Павлова напомнила, что несмотря на всю пользу картошку лучше не есть на ночь и вечером. Плюс её лучше всего варить, а не жарить, но есть её с пылу с жару тоже не стоит. Последний совет позволит избежать резкого скачка сахара в крови.

О вреде жареной картошки можно узнать больше в этом материале.