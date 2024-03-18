Названа неожиданная польза фасоли

Фасоль, горох, нут и чечевица защищают организм от сердечно-сосудистых заболеваний и улучшают работу иммунитета, заявила врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова. В беседе с «Известиями» она назвала и другие неожиданные полезные свойства бобовых.

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Утюмова отметила, что продукты семейства бобовых благодаря высокому содержанию витамина С эффективно защищают организм от окислительных процессов, вызывающих заболевания сердца и сосудов. Также они помогают активировать работу лейкоцитов — клеток крови, участвующих в иммунных процессах, объяснила врач.

Помимо этого, по словам гастроэнтеролога, фасоль и другие бобовые приносят пользу для здоровья зубов, так как содержат много фосфора. Еще эти продукты рекомендуются при железодефицитной анемии, продолжила Утюмова, поскольку в 100 граммах бобовых содержится около 18 процентов суточной дозы железа. Врач добавила, что благодаря высокому содержанию белка и клетчатки фасоль надолго утоляет голод и насыщает.

Утюмова предупредила, что бобовые не нужно есть чаще дву-трех раз в неделю и небольшими порциями. Она объяснила, что переизбыток этих продуктов нагружает пищеварительную систему и вызывает вздутие живота, а также другие неприятные симптомы. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, с язвой и подагрой от фасоли и других бобовых лучше совсем отказаться, считает врач.

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