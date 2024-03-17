Врач поделился самой лучшей позой для сна

Он подчеркнул, что уровень удовлетворенности сном в большей степени зависит от психологического комфорта, а не от окружения или материалов подушки.

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По словам сомнолога Михаила Полуэктова из Первого медицинского университета имени И.М. Сеченова Минздрава России порталу aif.ru, самая оптимальная поза для сна – та, в которой человек ощущает комфорт и расслабление.

Полуэктов отметил, что при выборе между сном в одиночку или со спутником важно ориентироваться на свои собственные ощущения. Это также относится к выбору позы для сна: важно спать так, как комфортно.

Он добавил, что люди, работающие по сменному графику, могут столкнуться с риском развития рака из-за нарушения биоритмов. Недостаток сна может увеличить риск набора веса на 10% и связан с ухудшением иммунитета, развитием сахарного диабета, гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний. Однако, по мнению врача, вред от использования нескольких будильников для пробуждения пока не доказан.

Ранее российские ученые улучшили сплав металла для медицинских протезов, а также в РФ синтезировали уникальный препарат для лечения рака поджелудочной.