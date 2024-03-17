Орехи могут стать идеальным перекусом для любителей фитнеса. К такому выводу пришли учёные Аппалачского государственного университета в Каннаполисе. Их научная работа опубликована в журнале Frontiers in Nutrition.

Исследование показало, чо употребление всего пяти миндальных орехов, или 57 граммов, в день может повысить способность вашего организма сжигать жир во время тренировок. Эти орехи улучшают метаболизм, уменьшают воспаление и уровень стресса, а также помогают телу быстрее восстанавливаться после физических нагрузок.

В миндале много белка, полезных жиров, витамина Е, минералов и клетчатки. А коричневая кожица миндаля содержит полифенолы, которые попадают в толстый кишечник и помогают контролировать воспаление и окислительный стресс.