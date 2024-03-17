Названо минимальное количество шагов в день для продления жизни

Исследование Лондонской школы экономики показало, что замена ленивого образа жизни умеренным уровнем активности существенно влияет на общее состояние здоровья. Согласно полученным данным, достаточно проходить всего 15 тысяч шагов в неделю (а это чуть больше 2000 шагов в день), чтобы ощутимо продлить себе жизнь.

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Ученые работали над изучением привычек и поведения наблюдаемых целых десять лет. Всего в исследовании приняли участие более миллиона человек из Южной Африки и Великобритании. Заметное положительное воздействие на состояние здоровья наблюдалось во всех возрастных группах, но максимальный эффект показали старшие поколения. Риск смертности у людей старше 65 лет, регулярно совершающих 7500 шагов три или более раз в неделю, снизился на 52%.

Кроме того, оказалось, что поддержание здоровой привычки к минимальной физической активности в течение двух лет (не менее 5000 шагов три раза в неделю) может добавить к ожидаемой продолжительности жизни от 2,5 лет для мужчин и 3 лет для женщин. Ходьба также привела к снижению заболеваемости диабетом второго типа и снижению риска смерти у тех, кто уже им болел, на 40%.