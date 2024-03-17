Эндокринолог рассказала о плюсах и минусах веганства

Стало известно, чем для организма может обернуться известный тип питания – веганство. Врач-эндокринолог Екатерина Янг рассказала о достоинствах и недостатках метода.

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«Не каждый организм может качественно синтезировать витамин А из его растительных предшественников каротиноидов», – отметила доктор.

По словам Янг, веганство считается более жестким типом питания, предусматривающим отказ от любых продуктов животного происхождения. Веганы не едят рыбу, морепродукты, яйца, молочные продукты, желатин и мед.

В некоторых случаях отказ от мяса может быть спасением для пищеварительной системы, например при низкой кислотности. Однако при такой системе питания организм страдает из-за дефицита необходимых витаминов. Кроме того, возникает нехватка аминокислот, которые можно получить из белковой пищи. Из-за отсутствия в рационе животного жира появляется и дефицит половых гормонов.

Эксперт подчеркнула, что веганы часто страдают от перекоса в сторону углеводного рациона, что может стать причиной синдрома избыточного бактериального роста. Из продуктов животного происхождения организм получает необходимый всем витамин В12.

Эндокринолог заключила, что при выборе питания человек в основном опирается на индивидуальные особенности и жизненные ценности, передает «РОСБАЛТ».

Ранее ученые из Великобритании провели исследование и обнаружили, что употребление красного мяса сверх нормы увеличивает риск развития онкологии. Выводы опубликовала Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS).