Сколько надо гулять во время беременности

Пешие прогулки — самый доступный вид физической активности практически для всех. Будущим мамам гулять на свежем воздухе можно и нужно. Это помогает избежать опасных осложнений.

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Сколько надо ходить при беременности, подсчитали акушеры-гинекологи из израильского медицинского центра «Рамбам».

Как считали

Врачи собрали данные 401 пациентки центра с одноплодными беременностями. Они проанализировали уровень их активности, который отслеживали смартфоны.

Догадка учёных подтвердилась: связь между средним количеством шагов в день и снижением риска осложнений при родах действительно есть.

Сколько нужно ходить беременным

Участницы эксперимента, которые за день каждый день проходили не меньше 2800 шагов, реже сталкивались с послеродовыми кровотечениями, чем те, кто делал меньше 2200 шагов, заключили учёные.

Оптимальное количество шагов в день, которое стоит проходить беременным, чтобы быть здоровыми, — 2300, сообщил портал «Доктор Питер» со ссылкой на результаты исследования.

Кому нельзя долго ходить

Правило про обязательные 10 000 шагов в день — не более чем миф. Примерная норма может варьироваться в пределах 7100–11 000 шагов в день, рассказывала терапевт Ойсана Махмудова.

Но долгие прогулки могут сработать и наоборот — не оздоровить, а разрушить тело, предупреждала реабилитолог София Агапова. Много гулять нельзя тем, у кого болят суставы ног, поясница и спина.

Самый верный способ проверить свои противопоказания: сравнить состояние до и после прогулки. Если появилась боль, ломота и усталость — сначала нужно проверить здоровье.

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