Ученые из США объяснили, чем опасна сладкая газировка

Сладкие газированные напитки могут нанести серьезный вред здоровью при чрезмерном употреблении, заявили ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF). Согласно тексту научной статьи, опубликованной в издании American Journal of Public Health (AJPH), эти напитки ускоряют процесс клеточного старения, что крайне негативно отражается на сердечно-сосудистой системе.

Специалисты университета проанализировали информацию о состоянии здоровья 5309 человек в возрасте от 20 до 65 лет, обратив особое внимание на их питание. Выяснилось, что употребление сладкой газировки укорачивает теломеры — концевые участки хромосом.

Кроме того, оно ускоряет процесс клеточного старения, увеличивая вероятность развития кардиометаболических заболеваний. К их числу относят сахарный диабет, гиперлипидемию и другие болезни. Ученые рекомендуют осознанно подходить к рациону питания и отказаться от употребления таких напитков либо пить их в меру.

Врач-педиатр Андрей Продеус ранее рассказал, к каким последствиям приведет отказ от сахара. По его словам, спустя полгода после отказа вес снизится, а талия — уменьшится. В свою очередь кардиолог Герман Гандельман заявил, что отказ от чрезмерного употребления сахара снижает артериальное давление.