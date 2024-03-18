Врач предупредила о проблемах с психикой из-за длительного сна в выходные

Врач общей практики Лариса Алексеева рассказала, к каким опасным последствиям для здоровья может привести попытка "отоспаться" в нерабочие дни.

© Vse42.ru

Алексеева предупредила, что недосып в рабочие дни с последующими попытками "отоспаться" в выходные может привести к проблемам как с физическим, так и с психическим здоровьем.

– Когда мы пытаемся отоспаться за всю неделю, происходит следующее: мы поздно встаем в воскресенье, а раньше лечь, чтобы проснуться рано в понедельник перед работой, не получается, – пояснила специалист.

Она добавила, что при постоянном повторении подобной ситуации развивается бессонница, вызывающая стресс мозга и нервной системы из-за резкой смены состояний сна и бодрствования, вследствие чего появляются проблемы с психикой.

Чтобы хорошо выспаться, врач порекомендовала ложиться рано вместо того, чтобы вставать поздно, а также уточнила, что для крепкого сна необходимо устранить все факторы, которые могут стать ему помехой. Например, следует отключить компьютер, телевизор и световые приборы, убрать телефон, устранить посторонний шум, об этом Алексеева сообщила в беседе с "Вечерней Москвой".