Врач назвала самую полезную еду для сердца

Почти 90% людей не получают достаточно клетчатки, важного питательного вещества. Исследования подтверждают пользу клетчатки для сердца, профилактики рака и диабета. Врач Лиза Афинская утверждает, что потребление клетчатки снижает риск метаболического синдрома и сердечных заболеваний.

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Растворимая клетчатка помогает снизить холестерин в крови. Исследования связывают употребление клетчатки с уменьшением риска рака груди и кишечника.

Лучшие источники клетчатки: зеленый горошек, лимская фасоль, малина, черная и красная фасоль, нут, чечевица, груши, яблоки, киви, тыквенные семена, брюссельская капуста, миндаль, апельсины, овсяные отруби.

Увеличивайте потребление клетчатки постепенно, чтобы избежать проблем с желудком.