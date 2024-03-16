Эксперт объяснила, почему по выходным не стоит отсыпаться
Фармацевт Дебора Ли объяснила, почему на выходных, когда появляется время дольше поспать, этого лучше не делать.
Специалист отметила, что желание поспать дольше обычного не помогает отдохнуть, напротив, лишает сил и вызывает ещё большую сонливость. Прчина в том, что если человек спит дольше своей повседневной нормы, нарушается естественный цикл сна и бодрствования.
Для сохранения тонуса и бодрости Ли посоветовала ложиться и вставать в одно и то же время ежедневно.
«Поздние подъёмы сбивают внутренние часы вашего организма, что приводит к трудностям с засыпанием. Такой беспорядочный режим наносит ущерб общему состоянию здоровья, провоцирует беспокойство и другие проблемы», — предупредила Ли.
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