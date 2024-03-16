Эксперт объяснила, почему по выходным не стоит отсыпаться

Фармацевт Дебора Ли объяснила, почему на выходных, когда появляется время дольше поспать, этого лучше не делать.

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Специалист отметила, что желание поспать дольше обычного не помогает отдохнуть, напротив, лишает сил и вызывает ещё большую сонливость. Прчина в том, что если человек спит дольше своей повседневной нормы, нарушается естественный цикл сна и бодрствования.

Для сохранения тонуса и бодрости Ли посоветовала ложиться и вставать в одно и то же время ежедневно.