Что будет, если долго не снимать гель-лак? Объяснила подолог

Любите подольше походить со старым маникюром, пока он не отрастёт наполовину? Таким лучше не злоупотреблять. Дело в том, что периодически обновлять гель-лак на ногтях важно не только для красоты, но и для здоровья, рассказала подолог, инструктор курсов по ортониксии Наталья Скорикова.

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Что будет, если «переносить» гель-лак

Менять покрытие на ногтях стоит каждые 3–4 недели, заявила Скорикова. Иначе могут появиться следующие осложнения: - онихолизис — отслоение ногтевой пластины от ногтевого ложа, - грибок, - синегнойная палочка, - гематомы от того, что отросший на ногах гель-лак будет давить в обуви.

Как понять, что после гель-лака ногти испортились

Когда вы делаете коррекцию, осмотрите ногти после снятия покрытия, посоветовала подолог.

Понять, что с ногтями что-то не так, можно, если: - появились отслойки и пустоты, - изменился цвет, - поменялась структура ногтей.

Обнаружили у себя эти признаки — идите к подологу за лечением, посоветовала специалист в беседе с изданием «Доктор Питер».

Почему нельзя красить ногти гель-лаком постоянно

По словам Скориковой, ничего страшного в том, чтобы постоянно носить гель-лак нет, если ногти при этом остаются здоровыми. Однако дерматолог Наталия Жовтан с этим не согласна. По её словам, если наносить покрытие годами, можно нажить проблем со здоровьем.

В лаках есть опасные для здоровья формальдегидные смолы и консерванты. Они могут вызвать аллергию, дерматит и проблемы с дыханием.

В конце концов, лаки могут подделывать. Среди фальсификата попадаются лаки с толуолом в составе, который запрещён во многих странах.

Наличие формальдегида в гель-лаках производители даже не скрывают. Но такие вещества не должны попадать на околоногтевой валик или кутикулу, добавила врач.