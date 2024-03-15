Кардиолог дал советы, как сохранить сердце здоровым

От состояния сердца зависит функционирование и всего организма человека. Доктор Дэвид Сабгир, кардиолог, рассказал, какие изменения в образе жизни помогут улучшить работу этого органа.

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Двигайтесь. Приобретите шагомер, чтобы знать, сколько вы проходите в день.

Не курите. Эта привычка может вызвать болезни сердца, рак, инсульт и многое другое.

Включите в свой рацион свежие фрукты и овощи. Известно, что только 10% людей получают их в достаточном количестве.

Выбирайте образ жизни, который способствует поддержанию здоровой массы тела. Улучшить здоровье и снизить вероятность развития хронических болезней может увеличение мышечной массы.

Отдыхайте достаточное количество времени. Проверьте, нет ли у вас апноэ во сне. Это заболевание может привести к проблемам с сердцем.

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Выделите время для социальной жизни. Научно доказано, что взаимодействие с другими людьми полезно для сердца.

Следите за кровяным давлением. Полезным для него будут различные фрукты и овощи. Например, авокадо.

Смейтесь. Результаты исследований показывают, что у людей, которые принимали участие в «смехотерапии», уменьшилось воспаление и улучшилось здоровье сердца.

Проводите время на природе. Появляется всё больше научных данных, подтверждающих, что пребывание на природе полезно для здоровья человека. Кроме того, это поможет вам больше двигаться.

Всегда ожидайте чего-то хорошего. Это одна из составляющих счастья.

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