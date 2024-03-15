Три специи для здорового кишечника и плоского живота

Специи могут не только улучшить вкус блюд, но и принести массу пользы для здоровья.

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Диетолог Крутика Нанавати назвала три специи, которые обладают противовоспалительными свойствами и потенциально могут помочь уменьшить вес, пишет американское издание She Finds.

Куркума

В составе куркумы содержится биологически активное соединение куркумин, рассказала доктор Нанавати:

— Он обладает свойствами, которые уменьшают воспаление в пищеварительном тракте. Помимо этого, он связан с улучшением обмена веществ и поддержанием здорового уровня сахара в крови — факторов, которые косвенно способствуют снижению веса.

Специалист объяснила, что приправой можно посыпать различные блюда или приготовить противовоспалительный тоник с добавлением небольшого количества имбиря.

Корица

Благодаря циннамальдегиду, который содержится в корице, специя помогает поддерживать здоровый уровень сахара в крови, потенциально снижая тягу к сахару и способствуя насыщению.

Как снизить количество соли в рационе и почему это необходимо

— Ее можно добавить в кофе, чтобы получить легкую сладость, которая полезна для здоровья, в отличие от рафинированного сахара, — посоветовала диетолог.

Кайенский перец

Завершает трио кайенский перец, известный своими лечебными свойствами. Нанавати отметила, что за остроту перца ответственно вещество капсаицин.