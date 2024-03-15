Диетолог Нанавати назвала три специи для здорового кишечника и плоского живота
Специи могут не только улучшить вкус блюд, но и принести массу пользы для здоровья.
Диетолог Крутика Нанавати назвала три специи, которые обладают противовоспалительными свойствами и потенциально могут помочь уменьшить вес, пишет американское издание She Finds.
Куркума
В составе куркумы содержится биологически активное соединение куркумин, рассказала доктор Нанавати:
— Он обладает свойствами, которые уменьшают воспаление в пищеварительном тракте. Помимо этого, он связан с улучшением обмена веществ и поддержанием здорового уровня сахара в крови — факторов, которые косвенно способствуют снижению веса.
Специалист объяснила, что приправой можно посыпать различные блюда или приготовить противовоспалительный тоник с добавлением небольшого количества имбиря.
Корица
Благодаря циннамальдегиду, который содержится в корице, специя помогает поддерживать здоровый уровень сахара в крови, потенциально снижая тягу к сахару и способствуя насыщению.
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— Ее можно добавить в кофе, чтобы получить легкую сладость, которая полезна для здоровья, в отличие от рафинированного сахара, — посоветовала диетолог.
Кайенский перец
Завершает трио кайенский перец, известный своими лечебными свойствами. Нанавати отметила, что за остроту перца ответственно вещество капсаицин.
— Было доказано, что перец, помимо противовоспалительных свойств, разгоняет метаболизм, потенциально помогая контролировать вес. Однако этот эффект может быть временным и варьироваться индивидуально, — добавила диетолог.