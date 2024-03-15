Какой напиток несет вред для печени

Стакан сока на завтрак может привести к негативным последствиям для печени. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

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По его словам, покупные соки далеки от натуральности. Для того чтобы улучшить внешний вид и вкус, их нагревают, концентрируют, добавляют сахар, красители и консерванты.

— Когда мы едим, питательные вещества поступают и расходуются постепенно, а вот когда пьем сладкий сок — за считаные минуты, — отметил врач в своем Telegram-канале.

Эксперт объяснил, что после этого организм отправляет поступивший сахар в печень, чтобы запасти поступившую энергию в виде жира. Вялов посоветовал употреблять свежеприготовленные соки, так как они содержат клетчатку, помогающую замедлить всасывание сахара.

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