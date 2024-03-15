Какие продукты помогут справиться с ожирением

Ожирение считается проблемой глобального характера. В России избыточную массу тела имеют 62% взрослых и 17,1% детей. Какие продукты помогут укрепить здоровье и избежать набора веса, рассказал академик РАН, главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.

Специалист напомнил, что ожирение становится причиной сокращения продолжительности жизни и развития различных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы.

«Это атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда – то, от чего мы теряем людей. Это, кроме того, сахарный диабет, заболеваемость которым, к сожалению, растет», – подчеркнул Тутельян.

При этом если человек ограничивает питание традиционными продуктами, он вынужден выбирать – либо лишать организм необходимых витаминов, минеральных веществ и активных соединений, либо же полнеть. Чтобы получить важные нутриенты из обычной пищи, есть надо много, зачастую превышая норму калорий.

Выходом может стать включение в рацион обогащенных продуктов, в которых снижено содержание углеводов, сахаров и жиров. Такие продукты позволяют персонифицировать питание и подбирать рацион по потребностям. В российских магазинах, в частности, можно найти обогащенные полезными веществами хлебобулочные и молочные изделия.

Чтобы правильно выбирать такие продукты, необходимо внимательно читать этикетки, изучать их химический состав, а также содержание белков, жиров, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов на процент от их суточной потребности. Это важнее, чем обращать внимание на калорийность, передает радио Sputnik.

Ранее ученые заявили, что переданное по наследству ожирение можно преодолеть. Для этого нужно, в первую очередь, следовать правильному питанию.