Как выбрать санаторий, где лечат сердце, желудок, суставы или нервы

Здоровье, конечно, проще и дешевле сохранить, чем восстановить. Однако и для его поддержания требуется немало средств и времени. И вложить эти средства нужно грамотно, чтобы не оказалось, что, например, в санатории, куда вы приехали отдохнуть после затяжной зимы, из лечения — только свежий воздух за окном. Сегодня расскажем, какой санаторий лучше выбрать для лечения дыхательной, сердечной или пищеварительной системы. А также узнаем, в каких регионах страны находятся лучшие санатории с грязелечебницами, минеральными источниками и морским воздухом. И выясним, влияет ли наличие собственного бассейна или терренкура на статус «лучшего санатория» с точки зрения клиентов.

Какой санаторий выбрать

Все санатории можно условно разделить по двум основным признакам — профилю и виду. Так, в соответствии с профилем можно выделить санатории, которые выбирают те, кому нужно привести в порядок различные системы организма, в том числе:

опорно-двигательный аппарат;

сердечно-сосудистую систему;

желудочно-кишечный тракт;

нервную систему;

органы дыхания;

мочеполовую систему.

Или подлечить некоторые заболевания, например:

аллергию;

последствия ковида;

астму.

Помимо этого, все санатории можно разделить на несколько видов:

природные ингалятории;

климатические;

грязевые;

бальнеологические (с лечением минеральными водами); радоновые.

Поэтому если вы решили в качестве отдыха выбрать путевку в санаторий, рекомендуется сначала посетить лечащего врача, который порекомендует вам профиль и вид учреждения, который принесет максимальный эффект в решении ваших проблем со здоровьем. Если же вы просто решили отдохнуть с минимальным набором оздоровительных процедур или сами знаете, какой профиль санатория вам нужен, то остается только узнать, где в нашей стране находятся лучшие здравницы.

Где в России находятся лучшие санатории с лечением

В советское время власти были чрезвычайно озабочены здоровьем трудящихся, поскольку это в конечном итоге напрямую влияло на производительность труда. Пятилетки за три года давались тяжело, поэтому работникам в качестве премии могли выдать путевку в здравницу, которых в СССР появились сотни. После распада Союза значительная их часть оказалась на территории РФ, и многие успешно работают по сей день в разных регионах и климатических зонах страны. Разумеется, в последние десятилетия появились и новые оздоровительные учреждения, однако создаются они, как правило, в локациях, которые уже популярны среди курортников.

Итак, лучшие санатории России, предлагающие лечение дыхательной системы, располагаются в регионах с морским, горным или лесным воздухом. При этом море необязательно должно быть теплым — на Балтике располагается целый ряд лечебниц, предлагающих насыщенный йодом воздух в качестве одной из составляющих при лечении болезней легких, бронхов и дыхательных путей.

Санатории, расположенные в районе Алтая, сочетают в себе горный воздух, насыщенный полезными веществами, вырабатываемыми хвойными растениями. Добавим, что во многих из них для оздоровления органов дыхания также активно применяют и другие методики, например грязевые аппликации и соляные пещеры.

Чтобы выбрать санаторий, предлагающий эффективное оздоровление сердечно-сосудистой системы, следует обратить внимание на южные регионы России. Так, помимо различных аппаратных методов оздоровления здесь представлены дополнительные методики, которые помогают повышать выносливость после прохождения лечения, — рефлексотерапия и терренкуры.

Важно помнить, что гипертоникам при принятии решения, какой санаторий выбрать, необходимо учитывать климатические особенности данных регионов и приезжать сюда после окончания жары, в период бархатного сезона.

Лучшие санатории, предлагающие лечение проблем с опорно-двигательным аппаратом, располагаются, как правило, вблизи природных грязевых и солевых источников. Одни из самых знаменитых локаций, куда едут для оздоровления те, у кого имеются проблемы, например, с суставами, — соленое Сакское озеро в Крыму и озера вблизи Соль-Илецка: помимо целебной воды здесь также можно получить лечение сапропелями.

На Среднем Урале популярностью пользуются санатории, применяющие сапропели озера Молтаево. Также профильные здравницы располагаются в Казани, Владивостоке, Самаре и Ростове-на-Дону.

Лучшие санатории России, специализирующиеся на лечении желудочно-кишечного тракта, используют в качестве ведущего способа оздоровления минеральные воды.

На Кавказе это здравницы Ессентуков и Кисловодска, на Урале — курорты, расположенные вблизи села Обуховское. Здесь следует отметить, что прием минеральной воды в лечебных целях не столь безобиден, как может показаться на первый взгляд. Поэтому для того, чтобы понять, какой санаторий лучше для решения именно вашей проблемы с органами пищеварения, важно следовать рекомендациям лечащего врача.

Для оздоровления нервной системы можно выбрать любой санаторий, расположенный далеко от города — в лесу, горах или на море. Здесь, помимо рекомендаций доктора, следует обращать внимание и на собственные предпочтения. Ведь если вам не нравится лес, то отдых даже в самом лучшем санатории, территория которого — сплошные сосны и кедры, не принесет вам удовольствия, а значит, не пойдет на пользу и лечение.

Считается, что лучшие санатории для эффективного лечения неврозов располагаются на территории Забайкалья, Алтая, в Иркутской и Калининградской областях. При выборе последней локации помимо лесного воздуха положительное влияние на здоровье будет оказывать и балтийский воздух.

Как выбрать санаторий для отдыха в России

Если ваша цель — не лечение конкретной проблемы, а отдых и общее оздоровление организма, то выбирать санаторий можно не по профилю, а исходя из собственных предпочтений.

Любителям морского воздуха обязательны к посещению здравницы Крыма, Кавказа, Калининградской и Ленинградской областей. В первые две локации летом можно ехать тем, кто хорошо переносит жару, два других варианта в качестве летнего отдыха подойдут любителям умеренного климата.

Грязелечение при правильном применении можно использовать для общего оздоровления организма, улучшения фигуры и омоложения кожи. Применением сапропелей традиционно славятся крымские и краснодарские курорты, санатории Урала и Камчатки.

Сибирские здравницы — место, где можно отдохнуть любителям леса и тишины. Помимо целебного лесного воздуха в лечебной программе санаториев — различные чаи, отвары и кислородные коктейли с таежными травами.

Оздоровление минеральными водами и радоном можно найти в санаториях Южного Урала, в Пятигорске, Железноводске, Мацесте, на Байкале. При этом минеральную воду можно использовать не только для приема внутрь, но и для оздоравливающих ванн, которые способствуют похудению и улучшению внешнего вида кожи. Если цель поездки в санаторий именно фигура, то стоит обратить внимание на те, что расположены вблизи природных горячих источников — в Тюменской области, в Бурятии, на Камчатке.

Какой санаторий лучше — с бассейном или без него?

Если вы определились с несколькими локациями для оздоровительного отдыха и теперь вам нужно сделать конкретный выбор, обратите внимание на дополнительные виды здорового досуга, которые предлагаются для отдыхающих. Это могут быть, например, терренкур или собственный бассейн.

Если вы собираетесь отдохнуть, а не получить лечение конкретной проблемы, то смело можете считать лучшим санаторием тот, что с бассейном. Однако если ваша задача — получить качественное лечение, то в первую очередь следует отдавать предпочтение той здравнице, которая предлагает большее количество эффективных лечебных процедур. Плавание в бассейне или активные прогулки по терренкуру, конечно, полезны и для дыхательной, и для сердечно-сосудистой систем, но все-таки это не лечение. Поплавать в бассейне вы можете и в родном городе, так же как и найти «тропу здоровья» в ближайшем парке.

Делая решающий выбор, не забудьте прочитать историю санатория, найти отзывы клиентов на различных сайтах, а также посмотреть фото номеров, прилегающей территории и меню в столовой. Все это позволит не ошибиться, и тогда отдых сам по себе подарит вам заряд бодрости и сил как минимум до следующего отпуска.