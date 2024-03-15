В чем универсальная польза упражнений для растяжки

Запрос к занятиям фитнесом постепенно меняется. Если раньше посетителей клубов интересовали в основном объемная мускулатура и привлекательные формы, то сегодня фитнес – обязательная часть активного образа жизни; тренировки помогают сохранять психологическое и физическое здоровье, а также добиваться успехов за пределами зала. В этом же кроется причина роста популярности стретчинга, уверена эксперт XFIT Алена Грибанова.

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Стретчинг — методика, в которую входит набор упражнений для увеличения гибкости, сохранения подвижности суставов и восстановления после тренировок. В переводе с английского слово означает «растягивание», что созвучно с хорошо знакомой нам с уроков физкультуры растяжкой.

Секрет популярности стретчинга стоит искать в его универсальности и той пользе, которую он приносит человеку вне зависимости от жизненного стиля, возраста или физической формы. Выполнение упражнений на растяжку способствует улучшению кровообращения — в ткани лучше поступают кислород и питательные вещества, благодаря чему мы чувствуем себя бодрее, — а также позитивно влияет на осанку и координацию движений. Это особенно важно зимой, когда велик риск падений на улице и, правильно сгруппировавшись, можно избежать травм.

В то же время стретчинг — значимая часть занятий в зале. Существуют комплексы упражнений на растяжку, которыми лучше начинать и заканчивать тренировку. В первом случае стретчинг подготовит мышцы и суставы к предстоящей нагрузке, во втором — поможет сделать первый шаг на пути к качественному восстановлению и снизить стресс от нагрузок.

«Гибкость — физическое качество, которое нужно развивать. Поэтому я рекомендую помимо включения стретчинга в разминку и заминку дважды в неделю проводить отдельные занятия на растяжку. А для улучшения результатов в зале стоит дополнить тренировки массажами, миофасциальным расслаблением или вибрационно-перкуссионной терапией», — делится Алена Грибанова.

И последнее: стретчинг позитивно сказывается на психоэмоциональном состоянии человека. Поэтому, даже если утром сложно заставить себя встать с постели и ехать на работу, легкая растяжка на 15—20 минут поможет избавиться от негативного фона, быстро поднять настроение, зарядиться энергией и быть продуктивными весь день.