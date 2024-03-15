Сколько человеку необходимо спать в сутки

Проблемы со сном, недосыпание, бессонница встречаются у многих людей. Сколько же часов нужно спать, чтобы сон был здоровым? Почему женщинам нужно спать больше, чем мужчинам, сколько спят дети и пожилые люди и что происходит во время сна, «Секрету» рассказала Мария Аносова, врач-невролог Центра молекулярной диагностики CMD Раменское ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

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Что такое сон

Сон — это физиологическое состояние, во время которого происходит обработка информации, обновление клеток, восстановление иммунной системы и баланса гормонов.

Сон помогает поддерживать психическое здоровье, восстанавливать организм. Он снимает умственное и физическое напряжение. Роспотребнадзора

Что происходит с организмом во время сна

По словам врача, во время сна происходят специфические изменения в организме: - Мозг очищается — удаляются токсины и отходы, которые накопились за день. - Информация, полученная в течение дня, усваивается, мозг «перепрограммируется», память и когнитивные способности улучшаются. - Регулируются эмоции, останавливается истощение нервных клеток, увеличивается устойчивость к стрессовым ситуациям, проходит утомление. - Регенерируются ткани и клетки, регулируется метаболизм. - Восстанавливается иммунная система.

Чем больше вы не спите — тем больше часов нужно организму для восстановления. Важно и во сколько лечь спать — лучше всего посвящать сну время с 23 до 7–8 часов утра. Средняя продолжительность сна у людей неодинакова — она разная для мужчин и женщин, взрослых, пожилых людей и детей. Ещё она зависит от усталости, образа жизни и даже питания. Роспотребнадзора

Сколько должен спать человек

Достаточная продолжительность сна в сутки:

- Новорождённые — 14–17 часов.

- Младенцы — 12–15 часов.

- Дошкольники — 10–13 часов.

- Подростки — 8–10 часов.

- Взрослые — 7–9 часов.

- Пожилые люди — 7–8 часов.

Длительность сна менее 5 ч (гипосомния) считается фактором риска бессонницы. Чаще всего бессонницей страдают женщины — в 1,5 раза чаще, чем мужчины. А в возраст за 75 лет — уже в 2 раза чаще.

Сколько надо спать пожилым людям? Раньше считалось, что у пожилых людей есть нарушения ночного сна и спать днём им вредно.

Последние исследования говорят о том, что сон пожилых людей приближается к младенческому, переходит в полифазный — когда нужно спать несколько раз в сутки, в том числе днём.

Поэтому дневная дремота и ночные пробуждения нормальны для людей пожилого возраста.

Также, по словам врача, женщинам нужно спать на 15–30 минут больше, чем мужчинам. Всё дело в гормоне прогестерон, который оказывает седативный эффект.