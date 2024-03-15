Пять полезных лайфхаков как весной не угробить спину и суставы

Весной многие замечают, как почему-то начинает сдавать спина и болеть суставы — причём чаще всего в ногах. Этому есть простое объяснение, однако мало знать причину, нужно ещё и понимать, как сохранить спину и суставы здоровыми. Об этом и рассказала «Секрету» специалистка.

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Почему весной болит спина

Догадаться о причинах боли не так сложно, если вспомнить, что со спиной и суставами происходит весной. Многие россияне начинают грандиозные весенние уборки с перестановками мебели, открывают дачный сезон, горбатясь на даче, спешат в отпуск с тяжёлыми чемоданами или, словно подснежники, появляются на пороге тренажёрных залов. Иными словами, в это время появляются большие физические нагрузки.

Помимо этого руководитель компании «Подиатр», исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», эксперт «ФормТотикс», тренер оздоровительных программ Ольга Чижевская напомнила, что весной сбоит иммунитет, провоцируя обострения хронических болезней и психологические нарушения.

«Элементарная слабость мышц и связок, вызванная так называемой атрофией от неиспользования после зимней спячки, влечёт риск травм из-за неадекватных физических нагрузок. Так что избегать резкого старта — важнейшее правило сохранения здоровья в межсезонье».

Ещё одна причина болей в спине и суставах весной — смена обувного гардероба. Если есть какие-то проблемы с ногами, например плоскостопие, которые никак не компенсируются специальной обувью, то нагрузка неправильно распределяется и влияет на все суставы, в том числе и позвоночник.

«При наличии имеющихся биомеханических погрешностей в движении в комплексе мы получаем повышенный риск воспалительных реакций. Любые нарушения в соосности нижних конечностей провоцируют необратимые дегенеративные изменения в суставах».

Как сохранить здоровье спины и суставов весной

Любая физическая нагрузка после долгого перерыва должна нарастать в щадящем режиме, и лучше предварительно записаться на чек-ап к врачу. Перед работой на даче немного разомнитесь — сделайте несколько наклонов, поворотов туловища. Старайтесь не находиться длительное время в одной и той же позе и меняйте вид деятельности каждые 15 минут. Не берите тяжёлые предметы рывком. Поднимайте плавно, чтобы не сорвать спину. В идеале, если форма предмета позволяет, присядьте на корточки, возьмите тяжесть обеими руками и плавно поднимитесь, прижав её к груди или к животу. Начинать занятия спортом хорошо с плавания и скандинавской ходьбы. Занятия в воде положительно сказываются на всём организме, так как происходит тренировка всего мышечного каркаса с минимальными нагрузками на суставы (особенно важно при хронических заболевания опорно-двигательного аппарата).

«При занятиях скандинавской ходьбой используются специально разработанные палки. Упор на снаряжение минимизирует нагрузку на коленные и тазобедренные суставы. Дополнительный плюс для спины: во время ходьбы тело совершает ротационные движения, что приводит в тонус мышечный корсет позвоночника».

Можно обратиться к подиатру, и тот заменит привычную обувь специальными ортезами (ортопедическими стельками полного контакта). Важно понимать, что стелька работает не только в области стопы, но и по восходящему принципу оказывает влияние на весь опорно-двигательный аппарат.

«В некоторых случаях применение стелек рекомендовано даже при отсутствии проблем со стопами. Например, когда, главной задачей ортезов является амортизация ударной волны во время ходьбы или бега с целью уменьшения её негативного влияния на позвоночник».

Здоровью спины не способствует и постоянная сидячая работа, которая сейчас есть у большинства россиян. Но для них есть лайфхак — можно после рабочего дня разминать затёкшие мышцы, причём быстро и в домашних условиях. О 4 полезных упражнениях можно узнать здесь.