Какой продукт забивает печень сахаром

Стакан сока на завтрак - для здоровья и удовольствия - достаточно противоречивый подход к правильному питанию, предупреждают врачи. С одной стороны - витамины, минералы, антиоксиданты, с другой - добавки, способные нивелировать всю пользу от продукта.

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Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов в своем Telegram-канале объяснил, как выбрать сок "без сахара и без обмана".

По словам специалиста, "покупные соки далеки от натуральности", так как их подвергают длительной обработке. Нагревают, осветляют, фильтруют, концентрируют и так далее - для того, чтобы улучшить внешний вид и увеличить срок хранения.

"Туда добавляют сахар, кислоты, консерванты, красители… Сложность производства превращает сок просто в сладкую и ароматную жидкость", - заметил Сергей Вялов.

Регулярное употребление соков - иногда и вместо полноценного приема пищи - негативно сказывается на печени.

"Когда мы едим, питательные вещества поступают и расходуются постепенно, а вот когда пьем сладкий сок - за считанные минуты", - отметил врач, рассуждая о добавленном сахаре в напитке.

Дальше происходит "самое неприятное" для организма.

"Он отправляет поступивший сахар в печень, чтобы запасти поступившую энергию в виде жира", - предупредил врач.

По словам специалиста, свежеприготовленные соки более безопасны, так как содержат клетчатку, помогающую замедлить всасывание сахара. Однако и с этим напитком стоит быть аккуратнее - гораздо полезнее будет съесть фрукт целиком. Например, на десерт после каши и вареного яйца (оптимальное сочетание продуктов на завтрак).

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова привела свой пример: в одном стакане апельсинового сока два больших или три средних апельсина. Очевидно, что за один раз человек употребить столько фруктов сложно, зато выпить стакан сока, а то и два, - запросто.

При этом, отмечает врач, "в соке практически нет клетчатки, она вся остается в жмыхе".