Чем полезны специи для кишечника

Американские ученые выяснили, что специи благотворно влияют на здоровье кишечника. В частности, рассказали исследователи из Национального университета естественной медицины, речь о черном перце, корице, имбире, измельченном луке, чесноке, куркуме.

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В них содержится большое количество полифенолов — особых растительных соединений, уточняется в журнале Nutrients.

Так, эксперимент с участием 96 взрослых людей показал, что при регулярном употреблений этих специй в кишечнике растет популяция бактерий рода Lactobacillus и Sutterella.

В то же время количество Eubacterium ventriosum, Ruminococcus torques, Bacteroides и Enterococcus при этом снижалось. Ученые объяснили, что такие изменения в микробиоме кишечника коррелировали с улучшением функции органа.

Более того, ранее, основываясь на систематическом обзоре 77 и мета-анализе еще 45 исследований, в котором приняли участие 3050 человек, ученые из Университета Сарагосы заявили, что некоторые специи контролируют уровень сахара в крови.

Также эксперт назвала чеснок продуктом, справляющимся с воспалением. Помимо прочего, врач рекомендовала присмотреться к рукколе, гранату, брюссельской капусте и к ее более доступным аналогам.