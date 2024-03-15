Как самостоятельно определить ожирение

С наступлением весны многие стараются привести себя в порядок, сбросить накопившиеся за зиму килограммы. Как разобраться - до какой черты речь идет просто о повышенном весе, а когда уже угрожает ожирение? Можно ли определить это самостоятельно, без сложных тестов и анализов? На эти вопросы "Российской газете" ответила эндокринолог Клиники инфекционных заболеваний "ЦентрПлюс" ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Ерёмичева.

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Есть несколько индикаторов и способов, которые помогут самостоятельно проверить состояние своего тела.

1. Рассчитать ИМТ - индекс массы тела

"На первый взгляд, ответ на вопрос, есть ли у человека ожирение, кажется простым: все люди, мало-мальски интересующиеся этим вопросом, знают про показатель - индекс массы тела (ИМТ=вес в кг/рост в м2), и чаще всего ориентируются именно на этот показатель", - говорит Наталья Еремичева.

Границы тут такие: при ИМТ до 18,5 - недостаточный вес;18,5 - 25 - нормальный вес,ИМТ ≥25 - избыточная масса тела,ИМТ ≥30 - это уже ожирение.

"ИМТ - важный показатель, который довольно точно сигнализирует об ожирении. Однако неблагоприятные эффекты ожирения для здоровья преимущественно связывают с избыточным центральным и висцеральным ожирением, когда жир располагается в области живота и обволакивает внутренние органы. Но ИМТ не покажет - какой именно вид ожирения присутствует, он не позволяет дифференцировать жировую массу от тощей или костной массы", - отмечает эксперт.

Например, если человек активно занимается спортом, "накачивает" мышечную массу, ИМТ у него может быть значительно выше 30 кг/м2, но при этом процент жира в теле небольшой, и никакого ожирения у него нет.

2. Измерить окружность талии (ОТ)

Этот индикатор указывает как раз на наличие жировой прослойки в области живота и наличии висцерального ожирения.

"В США, где много людей с лишним весом и ожирением, принято считать нормой окружность талии у мужчин до 102 см и у женщин - до 88 см. Если показатель ОТ больше - это говорит об ожирении. У европейцев (и у нас в России) ориентиры более строгие: у мужчин ≥94 см, у женщин ≥80см. Таким образом, и здесь границы размыты, и однозначно судить об ожирении только ориентируясь на ОТ неправильно", - отмечает Наталья Еремичева.

3. Соотношение окружности талии и окружности бедер (ОТ/ОБ)

Еще один, более объективный показатель - соотношение окружности талии и окружности бедер. Если ОТ приближается к ОБ или превышает ее - это тревожный сигнал.

"Рассчитайте ОТ/ОБ - если результат больше 1 у мужчин и больше 0,85 у женщин - это свидетельствуют об ожирении", - говорит эндокринолог.

4. Сагиттальный диаметр

Это не такой распространенный критерий, но он очень наглядный. Если утром натощак в положении лежа на спине живот у вас чуть западает или остается плоским - все хорошо. Но если высота живота в положении лежа на спине превышает 25 см - это также говорит о висцеральном ожирении.

"Если такая самодиагностика указывает, что вы в зоне риска, лучше не откладывать визит к эндокринологу, так как ожирение тянет за собой множество проблем - нарушение метаболизма, углеводного и липидного обмена, возможно, сахарного диабета второго типа", - отмечает доктор Еремичева.

Врач может назначить дополнительные обследования для более уверенной диагностики. Какие именно?

- Калиперометрия

Этот метод заключается в измерении толщины кожно-жировой складки на разных участках тела, для чего используют специальные устройства - калиперы. Это не самый точный метод - результаты могут существенно отличаться при выполнении измерений разными специалистами и при использовании различных типов калиперов.

- Биоимпедансный тест

Это анализ состава тела с помощью специального аппарата - биоимпедансметра. Прибор измеряет электрическое сопротивление между разными зонами на теле, благодаря чему врач определяет состав тела и рассчитывает процентное соотношение жировой, костной и мышечной ткани, внеклеточной и внутриклеточной жидкости в организме.

- Двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия

Этот метод хорош для динамического наблюдения за композицией тела - с его помощью просто контролировать эффективность проводимого лечения. Это самый надежный метод оценки состава тела (в том числе и жировой ткани), точность которого сопоставима с КТ и МРТ.

- КТ и МРТ всего тела

Такие исследования, в принципе, можно провести для оценки висцерального и подкожного жира, они дают точный результат, но при этом дорогостоящи. Поэтому их применение ограничено рамками научных исследований.