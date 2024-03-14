Россиянам посоветовали принимать ванну в разгар рабочего дня

Баланс работающего человека всегда сдвинут в сторону профессиональной нагрузки. Его можно восстановить, если качественно подходить к организации и качестве отдыха. В противном случае у человека будет развиваться эмоциональное выгорание, утверждает эксперт Moscow Business School в области HR Ирина Лялина.

© pxhere

Умение восстанавливать ресурсность – это умение отдыхать. Делать перерывы необходимо и в течение рабочего дня – хотя бы несколько раз по 15 минут нужно отвлекаться от работы и делать разминку или зарядку.

Лялина также рекомендует пересмотреть понятие «отдых», сформированное у россиян своеобразным образом. Так, эксперт рекомендует использовать короткий сон и расслабление на рабочем месте, хорошую музыку, приятную беседу, медитацию у окон. Самое главное, считает она, это научиться переключать мозг на формирование приятных эмоций.