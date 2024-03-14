Как правильно ходить в баню без вреда для здоровья? Инструкция от врача

Также рассказываем, что можно пить и есть во время парения.

«Важно знать, как правильно подготовиться к посещению бани, чтобы максимально извлечь пользу для организма и получить настоящее удовольствие от этого древнего ритуала очищения».

Парение – одна из популярных и полезных традиций, которая существует уже много веков. Оно помогает не только расслабиться, но и укрепить иммунитет.

Подготовка перед посещением бани

Сегодня большой выбор бань и саун. Самые популярные – русская, финская, японская, ирландская, римская парилка, турецкий хамам. Каждый сможет выбрать для себя подходящую. Рекомендации к подготовке для всех одинаковы.

Многие задаются вопросом – стоит ли принимать душ перед посещением? Это не просто рекомендуется, но и необходимо. Почему? Так как помогает очистить кожу и подготовить её к парению.

Стоит выпить тёплый чай или просто чистой питьевой воды, чтобы увлажнить организм изнутри. Во время парения человек теряет много жидкости. Поэтому его сильнее обычного мучит жажда. Но нельзя пить холодные напитки, полностью рекомендуется исключить добавление льда в них.

Не нужно идти на полный желудок. По возможности откажитесь от плотного приёма пищи перед банной процедурой. Однако натощак тоже нельзя. Оптимальным вариантом станет лёгкий перекус или полноценный обед за несколько часов.

Не забудьте взять с собой специальную шапочку или полотенце, чтобы защитить голову от перегрева, а волосы – от горячего воздействия. Предварительно снимите с себя все аксессуары. Речь о часах, очках, украшениях. Они сильно накаляются и могут обжечь кожу.

Как правильно посещать парную?

Парение – процедура разогрева тела и расслабления связок и мышц. Главное правило – получать удовольствие. Важно не переусердствовать, нагружая свой организм.

Когда вы зайдёте в парную, начать лучше с нижних полок. Здесь температура ниже. Постепенно перемещайтесь выше, если чувствуете себя комфортно. Оптимальная температура внутри должна быть около 70-90°C, а влажность – около 40-60%. Данные параметры могут варьироваться в зависимости от типа бани и индивидуальных предпочтений.

Если вы новичок, начните с сидячего положения, поскольку в верхних слоях воздуха температура выше. По мере привыкания организма можете лечь на полку, чтобы обеспечить равномерный прогрев всего тела.

Помните о важных моментах:

не перегревайтесь. Следите за своим самочувствием и при первых признаках дискомфорта покиньте парную;

используйте веник аккуратно, лёгкие похлопывания помогут улучшить кровообращение. Движения должны идти от ног до головы;

после бани обязательно примите прохладный душ или окунитесь в бассейн с холодной водой. Это поможет закрепить эффект от парения и укрепить иммунитет.

Важно слушать своё тело. Каждый организм уникален, и то, что подходит одному человеку, может не подойти другому. Начните с коротких сеансов. Постепенно увеличивайте время пребывания в зависимости от своих ощущений. Если у вас есть хронические заболевания или противопоказания к посещению бани, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.

При одышке, шуме в ушах и головокружении немедленно покиньте парную комнату.

Уделите внимание одежде, если вы её носите в бане. Она должна быть из натуральных материалов. Это касается и тапочек. Выбирайте простыню или полотенце из хлопка, такая ткань хорошо впитывает влагу и быстро высыхает.

Как выбрать веник для бани?

Веники для бани делятся на три типа.

Лиственные веники

К ним относят ветки берёзы, дуба, липы, клёна и эвкалипта.

В России самым популярным является берёзовый веник. Это классика. Он помогает бороться с акне, высыпаниями, растяжками. Также обладает антиоксидантными свойствами. Если у вас есть такие заболевания, как бронхиальная астма, болезни почек и опорно-двигательного аппарата, смело выбирайте его. Такие же функции и у клёна.

Дубовый веник помогает нормализовать давление. Как и липовый, обладает бактерицидным, обезболивающим и противовоспалительным действием. Отлично справляется с головными болями, бессонницей и раздражительностью.

Листья эвкалипта оказывают обеззараживающие свойства, что важно при различных кожных заболеваниях, невралгии и мышечных воспалениях.

Хвойные веники

Речь идёт о можжевельнике и пихте. Они борются с распространением бактерий, обеззараживают воздух. Действенны при респираторных заболеваниях. Эфирные масла в их составе оказывают антистрессовый эффект. Также пихта рекомендована тем, кого мучат боли в суставах.

Травяные веники

Это крапива, полынь, мята и бамбук.

Крапива помогает затягивать раны и царапины, улучшает работу иммунитета. Выполняет мочегонные и противовоспалительные функции. Полынь прекрасно дезинфицирует воздух, борется с мигренью. Также помогает оптимизировать водно-солевой баланс в организме, усиливает метаболизм. Мята имеет ингаляционное действие, повышает концентрацию и внимание. Если вы страдаете бессонницей или вас мучат боли разного характера, то смело выбирайте такой веник. Бамбук прекрасно подходит для проведения антицеллюлитного массажа, а также для борьбы со стрессом.

Правильная процедура охлаждения

После тёплой парной комнаты наступает время охлаждения. Этот этап крайне важен, ведь именно он помогает закрепить все положительные эффекты от процедуры. Оптимальный выбор – это окунание в холодный бассейн. Температура воды должна быть достаточно низкой, чтобы не шокировать организм.

Купание в открытом бассейне можно и даже нужно. Это прекрасная возможность охладиться на свежем воздухе. Только помните – перед тем как окунуться, обязательно сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов на свежем воздухе, чтобы подготовить организм к резкому изменению температуры.

После процедуры охлаждения дайте своему телу время адаптироваться. Не спешите одеваться или сразу же возвращаться в парную. Обернитесь полотенцем или халатом, выпейте чай. Так постепенно восстановится тепловой баланс тела.

Питание и питьевой режим в бане

В бане следует избегать употребления алкоголя и тяжёлой пищи. Спиртные напитки усиливают нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Это провоцирует повышение артериального давления. Горячительное может привести к обезвоживанию. Переваривание жирной еды требует дополнительных усилий от организма.

Что касается курения – это строго запрещено не только из-за очевидного риска для здоровья, но и из-за опасности возгорания в парной.

В бане разрешается пить не только чай и воду. Можно в небольших количествах употреблять хлебный квас, компот, ягодные морсы, свежевыжатые соки, медовые напитки с добавлением мяты и лимона.

Соблюдая простые правила, вы сделаете свой отдых не только приятным, но и максимально безопасным и полезным. Так каждый ваш визит в сауну будет наполнен радостью и ощущением гармонии с собой.

Противопоказания к парению

Парение оказывает воздействие на весь организм. Есть категория пациентов, кому нужно с осторожностью посещать баню. Речь о наличии гипертонической болезни, тяжёлых невротических заболеваниях, хронических воспалительных процессах, онкологии.

Проконсультируйтесь с врачом, если вам поставили следующие диагнозы: сердечная недостаточность, гиперфункции щитовидной железы, перенесённый инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь III стадии.

Категорически запрещено посещать парную тем, у кого есть заболевания, сопровождающиеся повышением температуры тела, хронические заболевания в острой фазе, атеросклероз с повреждениями сосудов, инфекционные заболевания, туберкулёз в открытой форме и эпилепсия.

Детям разрешается посещать баню с семи лет, но строго под присмотром родителей или других взрослых. Помните, что до трёх лет не развиты потовые железы: плохо работают механизмы терморегуляции, то есть организм ребёнка быстрее перегревается. Поэтому малышам не рекомендована данная процедура.

Беременным не следует посещать сауну в первом триместре. Если женщина и раньше регулярно посещала парную, то процедуру можно продолжить с разрешения лечащего врача, но в помещении температура должна быть не выше 80℃. Также стоит отказаться от верхних полок.