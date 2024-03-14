Совет педиатра: блины горячими не есть, холодными напитками не запивать

В беседе с «Известиями Мордовии», заведующая 1-м педиатрическим отделением Детской поликлиники №2 Саранска отметила, что глютеновую нагрузку от блинов можно облегчить, если готовить их с добавлением гречневой, овсяной или рисовой муки. Также можно снизить количество сахара в рецепте или использовать натуральный заменитель.

Готовить блины Веселова рекомендует с небольшим количеством растительного масла. Врач также просит воздержаться от промазывания блинов сливочным маслом. Вкусно. Но, поджелудочная железа и печень получают дополнительную нагрузку, с которой тяжело справляться.

При этом эксперт отмечает, что дрожжевые блины вреда организму не принесут.

Врач не советует есть блины «с пылу с жару», нужно дать им немного остыть, отдохнуть. Тогда в желудке не будет дискомфорта и вздутия. А вот запивать блины лучше теплыми напитками, например теплым чаем, нагретым молоком, кисломочными напитками комнатной температуры. Холодные сок или сладкая газировка – не лучший выбор для запивания. Они затрудняют переваривание тяжелой пищи.

Также Веселова не советует есть сразу много блинчиков – два–три за раз будет достаточно.