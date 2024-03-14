Не кофе и не алкоголь: стоматолог назвал худший напиток для здоровья зубов

Стоматолог Рахул Нера предупредил, что один тип напитков может быть вреден для зубов, и его следует избегать. Речь идёт о минеральной воде с газом.

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Особое воздействие газированной воды на зубы связано с её кислотностью. Когда вы пьёте газированную воду, в процессе карбонизации образуется угольная кислота, которая снижает уровень pH во рту. Эта повышенная кислотность может разрушить зубную эмаль, что со временем приведёт к ослаблению зубов. Кроме того, ароматизированная газированная вода часто содержит лимонную кислоту или другие кислоты, которые могут ещё больше усугубить эрозию эмали.

По словам стоматолога, пить минералку с газом можно, но в умеренных количествах. Также не следует забывать о соблюдении правил гигиены полости рта, чтобы минимизировать любой потенциальный ущерб.