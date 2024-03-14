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Четыре продукта, которые могут вызвать преждевременную седину

Седые волосы, как правило, появляются с возрастом, это нормальный процесс старения. Но заметить белые волосы можно уже в 20 или 30 лет — причиной этого может быть питание, говорят эксперты.

Четыре продукта, которые могут вызвать преждевременную седину
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Хотя генетика играет решающую роль в росте, здоровье и внешнем виде волос, однако они, как и кожа, являются отражением нашего рациона. Некоторые продукты могут препятствовать усвоению необходимых питательных веществ или оказывать прямое негативное влияние на процесс старения волос.

Среди таких продуктов:

  • промышленный сахар;
  • усилители вкуса, такие как глутамат;
  • животные белки;
  • искусственные красители.
ЗОЖ
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