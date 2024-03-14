Какие продукты необходимы в Великий пост
В 2024 году Великий пост будет проходить с 18 марта по 4 мая. Как сохранить здоровье во время поста?
Великий пост, самый строгий и продолжительный из всех православных постов, требует отказа от продуктов животного происхождения. Организму необходимы белки, минеральные вещества и витамины, которые обычно поступают из мяса, яиц и молочных продуктов. Вместо них можно использовать следующие продукты:
- Бобовые: нут, фасоль, чечевица, горох, арахис - обеспечат организм белком, витаминами и минералами.
- Капуста, особенно брокколи и цветная, содержат витамины группы В.
- Миндаль, семена кунжута, чиа, киноа, овсянка, шпинат и брокколи - богаты кальцием.
- Авокадо содержит полезные жиры и может заменить сливочное масло.
- Тофу - источник кальция, белка и витаминов.
- Орехи содержат белок, витамины группы В и Е, полезные жиры.
- Гречка - источник белка, витаминов группы В, железа, магния, марганца, фосфора и меди.
Соблюдая разнообразный рацион из этих продуктов, можно обеспечить организм всем необходимым во время Великого поста.