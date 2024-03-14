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Какие продукты необходимы в Великий пост

В 2024 году Великий пост будет проходить с 18 марта по 4 мая. Как сохранить здоровье во время поста?

Какие продукты необходимы в Великий пост
© Poslednie-novosti.com

Великий пост, самый строгий и продолжительный из всех православных постов, требует отказа от продуктов животного происхождения. Организму необходимы белки, минеральные вещества и витамины, которые обычно поступают из мяса, яиц и молочных продуктов. Вместо них можно использовать следующие продукты:

  1. Бобовые: нут, фасоль, чечевица, горох, арахис - обеспечат организм белком, витаминами и минералами.
  2. Капуста, особенно брокколи и цветная, содержат витамины группы В.
  3. Миндаль, семена кунжута, чиа, киноа, овсянка, шпинат и брокколи - богаты кальцием.
  4. Авокадо содержит полезные жиры и может заменить сливочное масло.
  5. Тофу - источник кальция, белка и витаминов.
  6. Орехи содержат белок, витамины группы В и Е, полезные жиры.
  7. Гречка - источник белка, витаминов группы В, железа, магния, марганца, фосфора и меди.

Соблюдая разнообразный рацион из этих продуктов, можно обеспечить организм всем необходимым во время Великого поста.

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