Тренировки не могут сгладить ущерб от сидячего образа жизни

Физические упражнения, вероятнее всего, неспособны сгладить вред от длительного сидения. Об этом The Conversation рассказал Дэниел Бейли, старший преподаватель кафедры спортивной медицины и здоровья университета Брунеля (Великобритания).

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Бейли рассказал, что технический прогресс последних десятилетий избавил людей от необходимости двигаться. Такое масштабное изменение в образе жизни не могло негативно не сказаться на состоянии здоровья людей по всему миру, поскольку человеческое тело создано для движения. Известно, что сидячий образ жизни увеличивает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, рака, ожирения, диабета и других проблем со здоровьем. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых Калифорнийского университета с участием 5856 женщин.

В течение семи дней испытуемые в возрасте от 63 до 99 лет носили специальные набедренные устройства для отслеживания физической активности. Дальнейший анализ данных показал, что у участниц, которые сидели более 11 часов в день, риск летального исхода был на 57% выше, чем у тех, кто сидел менее девяти с половиной часов в день. При этом физические упражнения могут быть неспособны гладить наносимый сидением ущерб. Бейли рассказал, что еще одно исследование, проведенное специалистами из университет Бедфордшира, показало, что высокие физические нагрузки не снижают риск диабета второго типа, болезней сердца, инсульта, который возрастает при слишком долгом сидении. Бейли уточнил, что под слишком долгим подразумевается сидение в течение 11 часов и более ежедневно.

Некоторые ученые утверждают, что семь часов в сидячем положении - уже достаточно много для потенциального ухудшения состояния здоровья.